Zweite Auflage findet große Resonanz: Emser Abendmarkt ist auf der richtigen Spur

Von Ulrike Bletzer

i Zum Abendmarkt konzertierten (von links) Stefanie Zimmer und Katharina Wimmer im Rahmen des Kurkonzerts vor der Spielbank. Foto: ubl

„Wow, so viele sind sonst nie in der Römerstraße unterwegs“, staunt Gregor Hermann. Und in der Tat: Auch in seiner zweiten Runde, in der der unmittelbare Neuheitseffekt bereits verpufft sein dürfte, ist der Emser Abendmarkt bestens besucht.