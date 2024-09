Zuschuss für Austausch der Böden in der Kita Pusteblume

Dank der Unterstützung der Verbandsgemeindeverwaltung konnte für die Sanierung der Böden in der Kita Pusteblume in Hahnstätten der Förderantrag zum „Sonderprogramm für den Kitabau 2024“ gestellt werden. Die Sanierung beinhaltet den Austausch sämtlicher PVC-Böden und der Erneuerung des Fliesenbelags in den Fluren. Der Zustand wurde bei der letzten Begehung des Kreises bemängelt.