Landrat Jörg Denninghoff (SPD) hat jüngst in unserer Zeitung erklärt, dass in puncto Flüchtlinge und Asylbewerber die Belastungsgrenze erreicht sei. Konkret führte er aus, dass das Kreispersonal überlastet sei. Wir sprachen nun mit Jens Güllering (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten und Kreisgruppenvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes, über die Situation in den Verbandsgemeinden und Städten im Kreis angesichts steigender Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen.