Plus Limburg Zum Tod von Franz-Josef Kirchberg: Trauerfamilien einfühlsam begleitet Von Dieter Fluck i Franz-Josef Kirchberg Foto: Studio Karl Franz-Josef Kirchberg ist tot. Der bekannte Limburger und Seniorchef des Bestattungsinstituts Kirchberg Geschwister Ehmann starb plötzlich und unerwartet am 8. Juni. Er war 71 Jahre alt. Lesezeit: 2 Minuten

Mit seiner Ehefrau Maria-Luise trauern die Familien seiner drei Kinder, darunter sieben Enkelkinder, seine Schwiegermutter Loni Ehmann, Anverwandte, Mitglieder und Chorsänger der Pfarrei St. Marien sowie viele Freunde und Bekannte um den beliebten Mitbürger der Limburger Südstadt. Der Verstorbene wuchs in einer Familie der vier Kirchbergsbuben in dem Haus Am Hammerberg ...