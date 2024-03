Zukunftspläne für Bad Ems: Grüne Mitte statt grauer Parkfläche

Jede Menge Autos parken tagtäglich am Oranienweg. Das könnte sich in der Zukunft ändern, wenn zusammen mit der Umgestaltung des Rewe-Petz-Markts Pläne für mehr Grün in der Umgebung verwirklicht werden. Darüber wurde jetzt im Stadtrat diskutiert. Foto: Andreas Galonska