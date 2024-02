Plus Nastätten/Koblenz Zukunft der Nastätter Klinik: Das sagt der Vorstand der Diakoniegemeinschaft Paulinenstift Die gescheiterten Übernahmeverhandlungen zwischen dem privaten Gesundheitsdienstleister Sana Kliniken AG und dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), zu dem neben Kliniken in Koblenz, Mayen und Boppard das Krankenhaus Nastätten zählt, sorgen auch im Rhein-Lahn-Kreis für Unruhe. Von Hans Georg Egenolf

Nach dem Aus für die Paracelsusklinik in Bad Ems und den Turbulenzen um das Lahnsteiner Krankenhaus rückt nun das Paulinenstift in Nastätten in den Fokus bei all jenen, denen die Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Kreis zunehmend Sorgen bereitet. Die RLZ hat Kristian Brinkmann aus dem Vorstand der Diakoniegemeinschaft Paulinenstift befragt, ...