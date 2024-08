Plus Dausenau

Zoff um Bierstand auf Dausenauer Kirmes: Gastwirt schließt Kneipe „Zum schiefen Turm“

Von Marta Fröhlich

i Die Dausenauer Kneipe „Zum schiefen Turm“ ist geschlossen. Hintergrund ist ein Streit zwischen Betreiber Bodo Wieseler und der Ortsgemeinde über den Bierstand bei der Quetschekirmes im September. Foto: Marta Fröhlich

„Wegen Kirmes geschlossen“: Schilder mit dieser Aufschrift hängen an den Fenstern der geschlossenen Kneipe „Zum schiefen Turm“ in Dausenau. Aber was hat die Kirmes im September schon jetzt mit der geschlossenen Gaststätte zu tun? Alles ein Missverständnis? Wir haben bei Gastwirt und Ortsbürgermeisterin gefragt.