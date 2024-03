Plus Bad Ems Ziel für Bad Ems: Verkehrsteilnehmer sollen gleichberechtigt sein Von Andreas Galonska i In Bad Ems bestimmen – wie hier in der Römerstraße – oftmals die Autos das Bild im Straßenverkehr. Der Bauausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass Fahrradfahrer, Fußgänger und der ÖPNV gleichrangig behandelt werden sollen. Foto: Andreas Galonska Lesezeit: 3 Minuten Im Oktober hatten Fachleute eine Bestandsaufnahme zum Verkehr in der Kurstadt vorgestellt, jetzt ging es im Bauausschuss um konkrete Ziele. Die generelle Richtung: Bad Ems will weg von der Dominanz des Autoverkehrs und hin zu einer Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) erinnerte zunächst an die Untersuchungen der Büros Vertec und SHG Ingenieure, die den Betrieb per Auto, Fahrrad, zu Fuß und mit dem ÖPNV unter die Lupe genommen hatten. Erwähnt und in die Betrachtung aufgenommen wurden auch die Ergebnisse einer Onlinebefragung, an der sich etliche Bürger beteiligt ...