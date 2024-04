Plus Limburg

Wurzeln erkundet: Jüdische Familie führte „modernstes Kaufhaus Limburgs“

i Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Limburg am Grab der Vorfahren (von links): Frank Mach und Bürgermeister Marius Hahn begleiten Aliza Appel und ihre Tochter Rebecca, die Nachkommen von Clara und Hermann Rosenthal. Auch Stadtarchivar Christoph Waldecker, der den Besucherinnen eine Dokumentation über die Firma und Familie Rosenthal zusammengestellt hatte, schloss sich dem Besuch an. Foto: Stadt Limburg/Johannes Laubach

Auf dem jüdischen Friedhof in Limburg gibt es zahlreiche Gräber von Verstorbenen mit dem Namen Rosenthal. Ein verbreiteter Name in jüdischen Familien vor der Shoah. Das Grab von Clara und Hermann Rosenthal – sie verstarb 1919, er 1933 – besuchten nun Aliza Appel und ihre Tochter Rebecca, teilt der Magistrat mit. Sie sind Nachkommen der Familie Rosenthal in Limburg, die an der Schiede ein bekanntes Kaufhaus betrieben.