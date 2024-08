Plus Aar-Einrich

Woodvibrations: Spaziergang auf Radweg zwischen Aar und Einrich wird zum Fest der Sinne

Von Rolf-Peter Kahl

i Das Modern Jazz Trio begeisterte mit rockigen Klängen und freien Improvisationen. Foto: Rolf-Peter Kahl

Zum fünften Mal verwandelte sich der Loreley-Aar-Radweg zwischen Zollhaus und dem Steinbruch in Allendorf in eine einzigartige Bühne für Kunst und Kultur: Die Veranstaltung Woodvibrations bot erneut eine musikalisch-literarisch-kulturelle Erfahrung der besonderen Art. An einem strahlenden Sommertag fanden sich zahlreiche Menschen ein, um die harmonische Verbindung von Kunst und Natur zu genießen.