Plus Lahnstein

Wohin mit den Jugendlichen in Lahnstein? SPD und Grüne fordern mehr Plätze

i Forderung: Mehr Plätze für Jugendliche Foto: tl

Was fehlt Jugendlichen in Lahnstein? Was wünschen sie sich? Wie sind Zukunftsvisionen der jungen Leute? Antworten zu diesen und anderen Fragen soll die Sozialraumanalyse „Lahnstein Level Up“ liefern, die der Verein Akademie Junges Land in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendkulturzentrum (Jukz) durchgeführt hat. Ziel ist es, die Lebenssituation und Bedürfnisse der in Lahnstein lebenden Jugendlichen zu verbessern. Nun gibt es erste Ergebnisse – und Reaktionen.