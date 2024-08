Wo Liebe und Sex oft noch Tabus sind: Pro Familia Limburg hilft Menschen mit Beeinträchtigung

Kontakt aufnehmen

Weitere Informationen zu „Liebe und Sex – Empowerment all inclusive“ gibt es bei Pro Familia unter Telefon 06431/269 20 oder per E-Mail an limburg@profamilia.de. Hier können sich auch alle für das Sommerfest am Freitag, 30. August (von 16 bis 21 Uhr bei der Lebenshilfe in Diez) anmelden.

Und es sind alle willkommen, die Fahrdienste übernehmen würden, weil schon die Wege eine Herausforderung sein können. Und natürlich sind ebenfalls alle willkommen, die dabei helfen wollen, dass das Projekt auch nach Ende des Förderzeitraums weitergeht.