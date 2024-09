Plus Bad Ems/Rhein-Lahn Wirtschaftsempfang in Bad Ems: Drei Kriterien bestimmen, was gerecht ist Von Andreas Galonska i Der Marmorsaal in Bad Ems bot die prachtvolle Kulisse des Wirtschaftsempfangs. Foto: Sascha Ditscher Was ist der Unterschied zwischen Lena Oberdorf und Joshua Kimmich, abgesehen davon, dass es sich um eine Frau und einen Mann handelt? Beide sind Fußballprofis und liefern Spitzenleistungen ab. Ihr geschätzter Marktwert liegt aber bei rund 390.000 Euro, seiner bei rund 50 Millionen. Ist das gerecht? Lesezeit: 3 Minuten

Was ist gerecht, was wird als Gerechtigkeit empfunden? Darum drehte sich ein Vortrag von Christian Thielscher, der Arzt und auch Wirtschaftswissenschaftler an der FOM Hochschule in Essen ist. Der Professor war zum Wirtschaftsempfang der IHK und der Wirtschaftsjunioren Westerwald-Lahn in den Marmorsaal in Bad Ems gekommen. Die Rhein-Zeitung begleitete die ...