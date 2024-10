Plus VG Nastätten Wirtschaftlichkeit und Sparwille im Konflikt: Abwassertarif könnte in der VG Nastätten steigen Von Thorsten Stötzer i Infrastruktur kostet. Die Kläranlage „Oberes Mühlbachtal“ an der Münchenrother Brücke hat die Verbandsgemeinde Nastätten 1999 noch zu DM-Zeiten in Betrieb genommen. Foto: Thorsten Stötzer Den Bürgerinnen und Bürgern in der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten drohen ab dem kommenden Jahr höhere Abwassergebühren. Das resultiert aus dem Jahresabschluss 2023 der Verbandsgemeindewerke, der jetzt dem Verbandsgemeinderat vorlag. Lesezeit: 2 Minuten

Sowohl bei der Wasserversorgung als auch bei der Abwasserbeseitigung gab es Verluste. In einer Höhe von gut 27.000 Euro sind diese beim Abwasser liquiditätswirksam und müssen in den nächsten Jahren wieder ausgeglichen werden. Der Werkausschuss soll sich nun in einer Sitzung am Montag, 28. Oktober, mit den Entgelten beschäftigen. Danach werden ...