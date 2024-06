Plus Dachsenhausen

Windpark soll entstehen: Zweiter Anlauf für Dachsenhausen

Von Mira Zwick

Nicht nur in Lahnstein, auch in Dachsenhausen und dem benachbarten Hinterwald sollen künftig Windräder für die Energiegewinnung gebaut werden. Durch das geänderte Windenergieflächenbedarfsgesetz hat das Unternehmen Iterra Energy seine Pläne wieder aufgenommen. Ortsbürgermeister Mathias Schaefer sieht in den neuen Windkraftanlagen eine Chance für nachhaltige Entwicklung und finanzielle Vorteile für die Gemeinde. Trotz einiger Bedenken in der Bevölkerung wird das Projekt vorangetrieben.