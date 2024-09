Plus St. Goarshausen Willkommen bei der Häusener Weingass: Promillehaltiges Spektakel in der Altstadt Von Ulrike Bletzer i Heinz-Peter Mertens und die Loreley mit Martin Borgs, dem Vorsitzenden der Schützengesellschaft 1344 zu St. Goar, begrüßten die Gäste. Foto: Ulrike Bletzer Ein Wort ist an diesem Abend „verdächtig“ oft zu hören: Tradition. Ihretwegen, um sie aufrechtzuerhalten, sei man hier, erklären sowohl Akteure als auch Gäste der Häusener Weingass im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und natürlich, weil’s Spaß macht“, schicken zwei Besucher aus Kamp-Bornhofen schnellstmöglich hinterher. Lesezeit: 3 Minuten

Spaß und Tradition – das ist hier praktisch dasselbe, so viel wird bei der Eröffnung des Spektakels am Donnerstag schnell klar. Das Fest in der Weingass, die „mit bürgerlichem Namen“ komplett promillefrei Burgstraße heißt, gibt es schließlich seit Jahrzehnten („Ich bin hier schon sehr lang dabei“, sagt Steffen Pohl, einer ...