Wilde Verfolgungsjagd: Raser hinter Gittern In Diez hat sich ein 37-Jähriger einer Polizeikontrolle entzogen und anschließend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei hat er Polizeisperren durchbrochen und einen Unfall verursacht. Jetzt musste er sich dafür vor dem Schöffengericht des Diezer Amtsgerichts verantworten. Verbotenes Kfz-Rennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Selten muss sich ein Angeklagter vor dem Diezer Amtsgericht für dermaßen viele Anklagepunkte auf einmal verantworten. Lesezeit: 5 Minuten

Der Beschuldigte hatte sich in den frühen Morgenstunden des 5. Februar 2022 in Diez auf dem McDonalds-Parkplatz einer Polizeikontrolle entzogen und sich zuerst auf der B 54 in Richtung Hahnstätten mit seiner gemieteten Mercedes C-Klasse eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Hinter Rückershausen gelang es einem Streifenwagen, zu überholen, wobei Fluchtfahrzeug ...