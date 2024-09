Arzbach/Lierschied

Wiederholungswahl: Lierschied und Arzbach haben neue Ortsbürgermeister

i In Lierschied und Arzbach sind am Sonntag neue Ortsbürgermeister gewählt worden. Foto: Symbolbild Jan Woitas/dpa

Klaus Poetzsch tritt in Arzbach die Nachfolge von Claus Eschenauer im Amt des Ortsbürgermeisters an. Auch in Lierschied ist die Entscheidung gefallen.