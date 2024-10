Plus Diez

„Wiedergeliebt“: Diezer Fundgrube für Modebewusste – Secondhandladen stellt sich auf den Winter ein

i Stöbern zwischen den Kleiderständern: Markenware und Unikate sichten (von links) Ursula Reichelt und Christiane Beule im Verkaufsraum des Secondhandladens „Wiedergeliebt“ in der Diezer Wilhelmstraße. Fotos: Johannes Koenig Foto: Johannes Koenig

Was will man mehr? „Ein sehr schönes Angebot, freundliche Mitarbeiter und faire Preise.“ Reichlich Zuspruch und Lob gibt es im Gästebuch des Diezer Secondhandladens „Wiedergeliebt“ nachzulesen. Vereinsvorsitzende Christiane Beule rührt dennoch noch einmal die Werbetrommel für das in der Diezer Wilhelmstraße in den ehemaligen Räumen einer Apotheke beheimatete Geschäft.