Plus St. Goarshausen/St. Goar

Wie wachsen St. Goarshausen und St. Goar zusammen? Planerwerkstatt soll Impulse geben

Von Mira Zwick

i Ganz ungezwungen konnten sich Bürger bei der Infoveranstaltung zur Planerwerkstatt in St. Goarshausen anhören, was Ziel dieser Veranstaltung ist. Gleichzeitig hatten sie auch Gelegenheit, eigene Ideen und Wünsche einzubringen und beispielsweise auf einem Zettel zu notieren. Foto: Mira Zwick

Wie können die beiden Schwesterstädte St. Goarshausen und St. Goar zusammenwachsen? Welches Potenzial steckt in der Region, das noch herausgekitzelt werden kann? Was wünschen sich die Bürger, an was haben sie vielleicht noch gar nicht gedacht? Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen sollen im Rahmen einer Planerwerkstatt erarbeitet werden, die die Buga-Gesellschaft von Montag bis Mittwoch, 6. bis zum 9. Oktober, durchführt.