Wettkämpfe auf der Lahn: Drachenboote liefern sich bei Nassau spannende Rennen

Zahlreiche Wettbewerbe auf der Lahn erwarten die Zuschauer bei der Drachenbootregatta am 17. August in Nassau. 15 Mannschaften werden in drei verschiedenen Rennklassen an den Start gehen. Foto: Gabi Henke/privat

Die gute Stimmung schlägt sich besonders auf die Zahl der gemeldeten Teams nieder, denn insgesamt 15 Mannschaften gehen am Samstag, 17. August, ab 12 Uhr in Nassau auf der Lahn an den Start in drei verschiedenen Rennklassen.

Jeweils sechs Mannschaften paddeln in der 10er- und 20er-Klasse gegeneinander, im Lady`s Cup sind es drei Teams. Auf einer Sprintstrecke von 270 Metern wird auf zwei Bahnen gegen den Strom gepaddelt.Das Ziel liegt unmittelbar unter der Nassauer Kettenbrücke und ist jedes Jahr ein beliebter Zuschauerplatz. Die DLRG Ortsgruppe Nassau sorgt auch in diesem Jahr für Sicherheit.

Startschuss um 12 Uhr

Der Startschuss für die Regatta fällt mit dem „Warm up“ um 12 Uhr. Der weitere Ablauf ist klar geregelt durch den Rennplan. Eine Neuheit ist in diesem Jahr ein Hoffnungslauf, in dem sich jeweils ein Drachenbootteam, das vorher unterlegen war, in einem Stand-Up-Paddleboard-Rennen für das Halbfinale qualifizieren kann. Das Kinderennen wird um 13.30 Uhr gestartet. Insgesamt 32 Mädchen und Jungen können sich an der Kasse melden, um sich ein Ticket für dieses Highlight zu sichern. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos. Sie müssen aber schwimmen können und natürlich eine Schwimmweste tragen. Das komplette Equipment stellt der NKC ebenfalls gratis den Kindern zur Verfügung.

Das Team der Stiftung Scheuern wird erneut im Lauf der Herzen gegen ein Allstar Team antreten. Dieses Rennen ist ein fester Bestandteil der Regatta, und das Team der Stiftung Scheuern, besetzt mit Menschen mit Behinderung, ist seit Jahren der Publikumsliebling. Unter tosendem Applaus der Zuschauer gehen sie als Titelverteidiger um 16 Uhr ins Rennen.

Im Ladys Cup sind neben dem Lokalmatador, Team Rewelution and Friends, die Pink Paddler Kowelenz und die Domdrachen-Nixen aus Limburg am Start. Die Gemeinschaft der Pink Paddler besteht überwiegend aus Damen, die schon einmal an Brustkrebs

erkrankt waren. Durch den Teamspirit im Drachenboot und dem stets gut gelaunten Martin Jedynak als Steuermann fanden sie eine neue sportliche Aufgabe, die zudem noch riesigen Spaß bereitet. Die erkrankten Damen werden wiederum durch die Initiative „Herzkissen“ ehrenamtlich unterstützt. Mit der Initiative Herzkissen.org lernen die Zuschauer am Regattatag eine gemeinnützige Organisation kennen, die unter anderem auch Kooperationspartner der Pink Paddler ist und für alle Menschen da ist, die von Brustkrebs betroffen sind.

Camper, Dragons und Twister

Die Nassauer Camper und die Judo Dragons sind von der ersten Stunde an dabei, sie treten im 20er-Boot gegen die Tus Dragons, Löwensteiner, Twister Leifheit und die Stiftung Scheuern an.

Die 21pirat.es, Nette Drachen, Süwag/Syna Dragons, Freya Lahnblick, Haihappen und die Wet Bulls aus Wiesbaden paddeln um den Titel in der 10er-Klasse. Die Regatta wird auch in diesem Jahr komplett vom Team des NKC ehrenamtlich organisiert. Seit rund einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen. Unterstützung kommt von der DLRG aus Nassau, die seit Jahrzehnten für Sicherheit auf dem Wasser sorgt und für die Regatta unverzichtbar ist.

„Der NKC bedankt sich im Vorfeld bei den 70 ehrenamtlichen Helfern, die sich bereit erklärt haben, dieses Event zu unterstützen, ohne derer Hände geht nichts“, sagt NKC-Vorsitzender Kalli Wiemann. Er dankte auch den Sponsoren, die dem NKC Jahr für Jahr die Treue halten. Der NKC freut sich auf einen spannenden fairen Wettkampf und auf den Moment, wenn es beim ersten Start heißt: Are you ready, Attention, Go! red