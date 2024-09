Plus St. Goarshausen

Wenn sie diesen Tango hören: Pur begeistert auf der Loreley

Von Dirk Förger

i Mit ihren bekannten Ohrwürmern und neuen Songs wusste die Gruppe Pur ihr Publikum zu begeistern. Fotos: Dirk Förger Foto: Dirk Förger

Auf der Loreley-Bühne traten in diesem Sommer zwei Künstler auf, die jeweils ein Lied in ihrem Repertoire haben, das bei ihren Fans stets starke Emotionen auslöst: Im Juni sang Andreas Gabalier „Amoi seg ma uns wieder“ – geschrieben nach den Selbstmorden seines Vaters und seiner Schwester. Nun trug Hartmut Engler als Leadsänger der Gruppe Pur den Song „Wenn sie diesen Tango hört“ vor – eine Ode an die Mutter und eine Ballade über die Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind.