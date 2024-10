Plus Bad Ems

Wenn der Chrom um die Wette blitzt: Treffen der AltBlech-Freunde Bad Ems lockte viele Besucher an

Von Ulrike Bletzer

i Das fünfte Treffen der AltBlech-Freunde Bad Ems hatte wieder zahlreiche Höhepunkte zu bieten. Zu sehen gab es unter anderem einen Cadillac Fleetwood Sixty Special aus dem Jahr 1958 und viele Old- und Youngtimer. Foto: Ulrike Bletzer

Wenn das kein Draht nach oben ist: Erscheint tags zuvor noch meteorologisch gesehen alles grau in grau, so strahlt nun eine veritable Bilderbuchsonne vom blauen Himmel auf das Old- und Youngtimer-Treffen der AltBlech-Freunde Bad Ems. Und zu sehen gibt es an dem Samstag viel. „Denn obwohl wir das Areal erweitert haben, hat der Platz leider nicht für alle Oldtimer gereicht“, stellt der Erste Vorsitzende der AltBlech-Freunde, René Lotz, fest.