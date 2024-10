Plus Katzenelnbogen

Weltmusik lässt kulturelle Vielfalt lebendig werden: Matthias Frey lädt zum Weltklang-Festival ein

Von Andreas E. Müller

i Geigerin Fabiana Striffler, Trägerin des Deutschen Jazzpreises, und der argentinische Gitarrenvirtuose und Latin-Grammy-Gewinner Quique Sinesi treten gemeinsam beim Weltklang-Festival in Katzenelnbogen auf. Foto: Dovile Sermokas

Freunde von Weltmusik dürfen sich freuen, denn am Samstag, 2. November, ist es wieder so weit. Matthias Frey wird in bester gewohnter Manier spannende Musik beim zwölften Weltklang-Festival in der Stadthalle Katzenelnbogen präsentieren. Wer einmal bei diesem Festival war, kommt gern immer wieder.