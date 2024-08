Plus Nastätten

Weitere Aufträge für Gerätehaus vergeben: Rat der VG Nastätten tütet nächste Gewerke ein

Von Marta Fröhlich

i Im Mai rollten die Bagger auf der Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses an. Foto: Thorsten Stötzer

Nach dem Spatenstich im Mai liefen die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus in Nastätten gut an, der Rohbau ist bereits in Arbeit. Nun hat der im Juni neu gewählte Verbandsgemeinderat in einer eigens für die Angelegenheit Feuerwehrgerätehaus einberufenen Sitzung weitere wichtige Vergaben freigegeben.