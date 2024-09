Plus Braubach

Weinprobe in Braubach schlägt Müncher Wies'n: Sieben edle Stars verkostet

Von Ulrike Bletzer

i Gut gelaunt bei der Weinprobe (vorne, von links): die Bacchantinnen Leonie und Melina, Mundschenk Eric, Weinprinzessinnen Michelle und Hannah, (hinten, von links) Bastian Clos, Bacchus Jan I. und Wein- und Rosenkönigin Ronja I. Foto: Ulrike Bletzer

„Ich trinke auch gern Bier“, antwortete ein Besucher auf die Frage, welcher Wein ihm am besten geschmeckt habe. Was vermutlich zu 100 Prozent ehrlich, aber noch nicht einmal zu 0,01 Prozent staatstragend war an diesem Abend, der ganz dem edlen Rebensaft vom Mittelrhein gewidmet war. Deutlich Repräsentativeres gab da die oberste Repräsentantin der Region zu Protokoll...