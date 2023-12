Weihnachtliche Atmosphäre: Nassauer Adventsmarkt lädt ein zu besinnlichen Stunden

Der Nassauer Adventsmarkt öffnet von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, erneut seine Pforten. Dann haben Besucher wieder die Gelegenheit, die vorweihnachtliche Stimmung in einer einzigartigen Kulisse zu erleben, heißt es in der Ankündigung.

Rund um das historische Rathaus und im Schlosshof des Stein'schen Schlosses lockt am Wochenende wieder der Adventsmarkt mit seiner besonderen Atmosphäre. Foto: Brigitte Seck/Foto Tour Nassau

Auf dem Gelände rund um das historische Rathaus und im Schlosshof des Stein'schen Schlosses sowie in der Stadthalle erwartet die Gäste eine exklusive Auswahl an ausgefallenem Handwerk, liebevoller Handarbeit, erlesenem Design und schlicht Schönem. Die sorgfältig ausgewählten Aussteller bieten Besuchern die Gelegenheit, das perfekte, einzigartige Geschenk für ihre Liebsten zu entdecken.

Kulinarische Genüsse und ein abwechslungsreiches Programm dürfen auf einem solch festlichen Markt nicht fehlen. Daher verspricht das gastronomische Angebot Punschvariationen, edle Weine sowie deftige Leckereien vom Grill, hausgemachte Reibekuchen und knusprige Waffeln. Im Schlosskeller haben Interessierte die Möglichkeit, die Entstehung von Adventsfloristik live zu erleben und sich von der festlichen Atmosphäre inspirieren zu lassen.

Auf der Bühne des Adventsmarkts zwischen Rathaus und Schloss wird ein ansprechendes musikalisches Liveprogramm angeboten. In diesem Jahr stehen Acoustic-Rock, Irisch Folk for Christmas, Chormusik und Big-Band-Sound auf dem Programm, die die festliche Stimmung untermalen. Für die kleinen Besucher steht an allen Tagen ein Kinderkarussell bereit, und der Nikolaus persönlich erwartet die Kinder am Samstagnachmittag auf der Bühne. red