Plus Lahnstein

Weiher im Kurpark renaturieren? Bund würde 603000 Euro geben

Von Tobias Lui

i Weiher renaturieren? Bund würde 603 000 Euro geben Foto: Tobias Lui

Mit einer Förderzusage des Bundes meldete sich die Grüne Landtagsabgeordnete Tabea Rößner am Mittwoch aus Mainz: In der Haushaltsausschusssitzung des Deutschen Bundestags wurde schlossen, so Rößner, dass Lahnstein im Rahmen der Förderrichtlinie für Natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum Mittel Höhe von 603.000 Euro für die Umgestaltung des Weihers im Ernst-Wagner-Park erhalte. Doch der städtische Anteil von 60.000 Euro könnte zum Problem werden.