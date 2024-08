Plus Bad Ems

Wegen Bartholomäusmarkt Bad Ems: Im Einbahnverkehr durch die ganze Römerstraße

Von Andreas Galonska

i Bislang war die Durchfahrt am Vier-Türme-Haus wegen der Arbeiten am abgebrannten Dachstuhl noch gesperrt, doch mit der Schließung der Kaiserbrücke soll man dort wieder durchfahren können. Foto: Andreas Galonska

Die Aufbauarbeiten für den Bartholomäusmarkt sind in vollem Gange. Das hat einige Auswirkungen auf den Durchgangsverkehr in Bad Ems, der zurzeit nicht durch alle Straßen in der Innenstadt laufen kann. Auch für Busse und für Radler gibt es Änderungen.