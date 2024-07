Plus Schönborn Wechsel in Schönborn: Bernd Roßtäuscher mit großem Applaus verabschiedet Von Uschi Weidner i Der neue Rat mit offiziellen Vertretern (von links): Bernd Roßtäuscher, Björn Martin, Mike Roßtäuscher, Melanie Nickel, Carsten Müller, Hartmut Siebert, Sina Nink, Thomas Refke, Nico Nickel, Steven Laux, Nico Schmidt, Stephanie Hertzke-Siebert, Jannis Maxeiner, Klaus Otto und Ingo Brod. Foto: Uschi Weidner Ein Abschied mit Wehmut und gleichzeitiger Neuanfang in Schönborn: Zur konstituierenden Sitzung traf sich der neu gewählte Gemeinderat in der Schönbornhalle. Auf der Tagesordnung standen die Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der neuen Ratsmitglieder, die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder sowie Ehrungen vom Gemeinde- und Städtebund. Lesezeit: 3 Minuten

Für Ortsbürgermeister Bernd Roßtäuscher war es die Stunde des Abschieds. 20 Jahre lang prägte er die politische Arbeit in Schönborn. „2004 wurdest du zum Bürgermeister gewählt und hast dieses Amt ohne Unterbrechung bis heute ausgeübt“, so Thomas Refke, der bei der Wahl am 9. Juni zum Nachfolger im Amt des ...