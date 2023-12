Plus Diez Was vom Diezer Kletterwald noch übrig ist: Bis Jahresende soll er zurückgebaut sein Der Traum ist vorbei: Zum 31. Oktober ging die letzte Saison des Kletterwalds im Diezer Stadtwald (Hain) zu Ende. Der Pachtvertrag war von der Stadt nicht verlängert worden. Nun ist Pächter Stefan Heiland (57) dabei, Plattformen und Ausrüstung abzubauen. Bis Ende des Jahres will er damit fertig sein. Von Johannes Koenig

Rund zehn Jahre lang war der Kletterwald ein fester Bestandteil des Diezer Freizeitangebotes und zog auch Besucher weit jenseits der Stadtgrenzen an. „Viele unserer Kunden kamen mehrmals“, erzählt Heiland, der die Anlage 2017 übernommen hatte. Nach 30 Jahren Büroarbeit in einem Konzern ging für ihn damit ein persönlicher Lebenstraum in ...