Plus Nastätten Warum man eine Poolfüllung anmelden sollte: So lang ist der Weg des Wassers in der VG Nastätten Von Marta Fröhlich i Wer seinen Pool im heimischen Garten per Schlauch füllen will, braucht Geduld. Dabei gehen nicht selten mehrere Kubikmeter Wasser durch die Leitung. Je nach Region kann das bei den Wasserwerkern Unruhe auslösen. Foto: Marta Fröhlich/frö Hahn auf, Wasser Marsch! Gerade im Sommer laufen in der Region die Pools mit Tausenden Litern voll. Nun bitten die Wasserwerker der Gemeinden, wie zum Beispiel in der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten, darum, geplante Poolfüllungen anzumelden. Aber warum eigentlich? Lesezeit: 5 Minuten

Klar und kühl kommt es aus der Leitung, „das am besten kontrollierte Lebensmittel, das wir haben“, sagt Ralf Solinski, Werkleiter der Wasserwerke der VG Nastätten, stolz. Doch es wird immer knapper. Nach den Dürresommern 2018 und 2019 war der Grundwasserspiegel an vielen Orten in Deutschland auf das tiefste Niveau seit ...