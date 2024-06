Plus Bad Ems

Wahrzeichen von Bad Ems: Spitze des Quellenturms per Kran abgehoben

Von Andreas Galonska

i Vor der Aktion hatte der rote Kran die Turmspitze angehängt bekommen. In 40 Metern Höhe mussten noch die Halterungen der 117 Jahre alten Konstruktion entfernt werden. Foto: Andreas Galonska

Ein riesiger Kran auf der Wiese deutete schon an, dass sich an der Baustelle Quellenturm in Bad Ems etwas Bedeutsames tut. Gestern wurde die Spitze des Turms abgehoben, ein wichtiger Baustein bei der Sanierung des markanten Bauwerks.