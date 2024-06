Plus VG Aar-Einrich

Wahlen in Hahnstätten und Katzenelnbogen: Klares Votum für Joachim Egert, Petra Popp zeigt sich zufrieden

i Auszählen der Stimmen in Hahnstätten. Joachim Egert (hinten links) kann mit der Basis von 86,6 Prozent auf seine nächste Amtszeit blicken. Foto: Uli Pohl

Joachim Egert (Hahnstätten) und Petra Popp (Katzenelnbogen) bleiben für eine weitere Wahlperiode im Amt. Auf den Ortsbürgermeister in Hahnstätten entfielen 86,6 Prozent der Stimmen. Er geht damit in seine fünfte Amtszeit. Petra Popp, Stadtbürgermeisterin in Katzenelnbogen, kam auf 67,7 Prozent. Sie geht in ihre zweite Amtszeit. Für die beiden größten Gemeinden geht es in den kommenden fünf Jahren mit der gleichen Person an der Spitze weiter.