Plus VG Nastätten Wahlen in der VG Nastätten: Wer will Ortschef bleiben, wer nicht? Jeder dritte Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Nastätten macht nicht weiter. Das ist die Bilanz einer Umfrage unserer Zeitung unter den amtierenden Ehrenamtlern. Die Gründe sind unterschiedlich, die anstehende Kommunalwahl im Juni lässt auf spannende Entscheidungen in den Dörfern und Städten hoffen. Von Marta Fröhlich

Diese Ortsbürgermeister treten noch mal an: Positive Rückmeldungen erreichten uns aus zehn Gemeinden der VG Nastätten. So wollen Heiko Singhof aus Berg, Kerstin Reek-Berghäuser aus Diethardt, Peggy Breitenbach in Niederwallmenach, Nina Berghäuser in Lipporn und Heike Ullrich in Ruppertshofen noch mal antreten. Auch Mario Winterwerber in Gemmerich macht weiter, wobei ...