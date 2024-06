Plus VG Nastätten

Wahl in der VG Nastätten: Das sind die Mitglieder in den Ortsgemeinderäten

Von Marta Fröhlich

i Im Rathaus in Miehlen ändern sich die Machtverhältnisse. Die FWG verliert ihre Mehrheit und muss einen Sitz an die CDU weitergeben. Foto: Thorsten Stötzer

71,2 Prozent beträgt im Schnitt die Wahlbeteiligung an den Ortsgemeinderatswahlen in der Verbandsgemeinde Nastätten. Dabei haben die Wähler in Miehlen die Machtverhältnisse geändert. Und auch in den weiteren 30 Ortsgemeinderäten sind viele neue Gesichter in die Räte gezogen. Hier ein Überblick.