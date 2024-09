Plus VG Loreley Wärmeplanung für die VG Loreley auf den Weg gebracht – Rat wählt Ausschüsse und Vertrer Von Mira Zwick i Mike Weiland ernennt Christian Westbomke als weiteren Beigeordneten, nachdem beide in der vergangenen Sitzung gefehlt hatten. Foto: Zwick Vor allem Wahlen von Ausschüssen und Vertretern prägten die erste Sitzung des Verbandsgemeinderats Loreley in der neuen Wahlperiode. Außerdem gab es Auftragsvergaben, einen Beschluss zum Schulbezirk Dachsenhausen/Becheln und ausführliche Sachstandsberichte zu aktuellen Projekten der VG-Verwaltung. Lesezeit: 4 Minuten

VG-Chef Mike Weiland nutzte die Gelegenheit außerdem, das Gremium, in das sich durch die Wahl einige neue Gesichter eingereiht haben, zu begrüßen und auf die kommenden vier Jahre einzustimmen. „Ehrenamtliche sind in den Rat gewählt worden. Sie sind nah an den Bürgern wir wollen das Beste für diese rausholen“, so ...