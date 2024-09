Plus Bad Ems

Vorstand des CasaBlanca in Bad Ems geht: Kreative Köpfe für das Kabarett gesucht

Von Andreas Galonska

i Das Badhaus in der Nähe der Vier Türme war Auftrittsort des Kabaretts CasaBlanca. Zurzeit befindet es sich noch im Umbau, Elfi Jörnhs hofft, dass das Gebäude wieder als Spielstätte genutzt werden kann. Foto: Andreas Galonska

Elfi Jörnhs und das CasaBlanca – eine glückliche Verbindung für das Kabarettangebot in der Kurstadt und in der Region. Immer wieder haben namhafte Künstler das Publikum mit ihren Auftritten begeistert. Damit das auch in Zukunft so weitergeht, werden jetzt Nachfolger für den Vorstand des Vereins gesucht.