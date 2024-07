Plus Diez

Vorsitzender Richter: „Sie haben jemanden getötet!“

i Symbolbild Foto: picture alliance / David Ebener/dpa | David-Wolfgang Ebener

Ein 32-jähriger Mann hatte im September 2023 als Insasse der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt (JVA) Diez zum Schlag gegen einen Beamten ausgeholt. Nachdem die Vollzugsbeamten den Häftling in einen besonders gesicherten Haftraum (BGH) verbracht hatten, drohte der Mann einem Vollzugsbeamten, ihn und seine Familie umbringen zu lassen. Der Angeklagte erklärte im Prozess vor dem Amtsgericht Diez, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern, falls es so vorgefallen sei, entschuldige er sich jedoch bei dem Beamten.