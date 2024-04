Plus Mittelrhein/Lahnstein Vorbereitungen für die Buga 2029: Spitzentage in Lahnstein mit 11.000 Gästen erwartet Von Michael Stoll i Ein Teil des Buga-Geländes am Rheinufer in Lahnstein. Foto: Tobias Lui Auch wenn zurzeit noch nicht viel von der Buga 2029 zu sehen ist, so werden nach Meinung von Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises und Vorsteher des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal, viele Projekte gleichzeitig entwickelt. Und das werde sich bis Ende 2025 fortsetzen, ehe Schritt für Schritt mit der Umsetzung der Projekte begonnen wird. Lesezeit: 3 Minuten

Was sich in den vergangenen Monaten getan hat und woran die Buga gGmbH aktuell arbeitet, das stellte deren Geschäftsführer Sven Stimac auf der Verbandsversammlung des Welterbes in der Stadthalle Lahnstein vor. 3,2 Millionen Besucher erwartet Vier Bereiche und sechs eintrittspflichtige Flächen wird es zur Bundesgartenschau entlang des Rheins geben. Für Lahnstein und ...