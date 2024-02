Das Interesse an der Buga 2029 ist infolge der jüngst in der Stadthalle präsentierten Pläne der Berliner Landschaftsarchitekten Geskes.Hack sehr groß. Wie es in Lahnstein mit den Vorbereitungen rund um die Gartenschau weitergehen soll, wie man den Schwung auf- und mitnehmen will, das fragten wir beim Arbeitskreis Buga 2029 nach.