Vor 100 Jahren: Felkebad macht Diez zu Kurort Von Hans-Peter Günther i 1937 gehörten neben den Wasserreibebädern in den Felkewannen auch Erdlehmbäder zu den Kuranwendungen. Foto: Sammlungen der Stadt Diez Vor 100 Jahren, im Dezember 1924, wurde in Diez mit der Gründung des Felke-Vereins der erste Schritt zum Aufbau eines Naturheilbads nach den Methoden des evangelischen Pastors und Laienheilkundlers Emanuel Felke (1856–1926) vollzogen. Schon wenige Monate später nahm das Diezer Felke-Naturheilbad seinen Kurbetrieb auf. Lesezeit: 3 Minuten

Mit einigen Jahren Unterbrechung nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Felkebad bis 1990, also für eine Zeitspanne von rund 65 Jahren, erhalten. Für Diez und Umgebung war es Zeit seines Bestehens ein Markenzeichen und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es zog Gäste von weit her an und brachte der Stadt den wohlklingenden ...