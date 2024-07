Plus VG Loreley Von Verwaltungsneubau bis Buga 2029: Mike Weiland, Bürgermeister der VG Loreley, zieht Halbzeitbilanz Von Mira Zwick i Die Buga 2029 wirft ihre Schatten voraus, auf dem Loreleyfelsen im Hintergrund wird fleißig gewerkelt: In der Verbandsgemeinde Loreley von VG-Chef Mike Weiland ist viel los. Foto: Mira Zwick Seit vier Jahren lenkt Mike Weiland nun die Geschicke der VG Loreley: Halbzeit in seiner ersten Amtsperiode. Welche Projekte konnten bereits abgeschlossen werden, wo steckt die Verbandsgemeinde mittendrin, und was hat sich Weiland für die Zukunft vorgenommen? Lesezeit: 6 Minuten

Ganz gleich, wie stressig und fordernd der Job ist, ist das Erste, was dem VG-Chef zu seinen vielfältigen Aufgaben einfällt: „Es mach wirklich Spaß!“ Weiland ist stolz auf seine Mannschaft in der Verwaltung, gern mit den Bürgern in Kontakt und stets über die aktuellen Themen und Projekte informiert. Das fordert ...