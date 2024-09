Plus Diez

Volle Altstadt in Diez: KlangFluss lockt Besucher an – Neues Musikfestival wird gut angenommen

Von Johannes Koenig

i Stimmgewaltig und bei schönstem Sonnenschein eröffneten die Holzheimer Schoppensänger das neue Festival. Foto: Johannes Koenig

Mit drei Leuten im Organisationsteam fing es an. Nun strömten am Samstag Hunderte von Besuchern zum ersten Diezer KlangFluss in die Altstadt. Begünstigt wurde die Premiere vom Altweibersommer mit viel Sonne und warmen Temperaturen. „Wir sind total begeistert von der Resonanz und erholen uns jetzt erst mal vom Ganzen“, sagte am Tag danach Mitorganisatorin Astrid Wunsch.