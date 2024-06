Plus Loreley Viele Bürgermeister in der Loreley bestätigt: Einmal schaffte es auch ein Außenseiter Von Tobias Lui i Das Rathaus von Kamp-Bornhofen. Die Geschicke des Ortes wird weiterhin Frank Kalkofen als Bürgermeister leiten. Foto: Mira Zwick/m Eine dicke Überraschung hat es bei den Wahlen zum Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley gegeben: In Dachsenhausen wurde der Amtsinhaber Mathias Schäfer von der CDU nicht wiedergewählt. Jetzt wird Sebastian Haupt die Geschicke der Höhengemeinde übernehmen. Im Folgenden eine Übersicht der Ergebnisse in den Orten der Verbandsgemeinde Loreley: Lesezeit: 2 Minuten

In Auel hat Amtsinhaber Ralph-Dietmar Seitz 82,2 Prozent der Stimmen erreicht und ist damit im Amt bestätigt. In Bornich trat Amtsinhaberin Karin Kristja nicht mehr an, dafür kandidierte Elias Oliver Metz in der Höhengemeinde – und wurde mit 83,5 Prozent auch gewählt. Dachsenhausen: Der langjährige Bürgermeister Mathias Schäfer (CDU) verlor das ...