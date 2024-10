Plus Lahnstein

Viel vor im neuen Jahr: E-Chor lädt zur Schnupperprobe nach Lahnstein ein

Von Ulrike Bletzer

i Der E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums Lahnstein lädt für 4. November alle Interessierten zu einer Schnupperprobe ein. Foto: Ulrike Bletzer

„E-jumbo“ heißt es in dem afrikanischen Traditional „Okaana kameme“ an einer Stelle. Was der Bantusprache Oshiwambo entsprungen ist, ins Deutsche übersetzt so viel wie „Aber wir sind …“ bedeutet – in mitteleuropäischen Köpfen aber komplett andere Assoziationen wecken kann. „Der E-Jumbo ist ein umweltfreundlicher Elefant“, scherzt der Dirigent des E-Chors, Winfried Kahl.