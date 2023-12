Plus VG Nastätten VG macht bei Investitionsprogramm mit: Nastätten erhält halbe Million Euro fürs Klima Um auf den Klimawandel und dessen Folgen besser vorbereitet zu sein, nimmt die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten am Kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation (Kipki) teil. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, eine einwohnerbezogene Pauschalförderung in Höhe von 44 Euro pro Einwohner vom Land zu erhalten. Von Marta Fröhlich

Kürzlich hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, einen Förderantrag über die Summe von rund 474.000 Euro zu stellen. Teil des Antrags ist auch ein Maßnahmenpaket, über das der Rat kürzlich entscheiden sollte. Der größte Posten aus dem Kipki-Topf soll in die energetische Dachsanierung der Verbandsgemeindeverwaltung fließen. Das in die Jahre gekommene Gebäude an ...