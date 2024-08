Plus VG Loreley

VG Loreley plant großes Projekt: Wie der Rheinsteig entstaubt werden soll

Von Mira Zwick

i Hoch überm Rhein ist einer der insgesamt 18 Standorte, an denen ein neuer Erlebnispunkt entlang des Rheinsteigs entstehen soll. Eine neue Wellenliege lädt schon dazu ein, hier den Ausblick zu genießen. Garniert werden soll das mit einer Stele, auf der das Welterbemaskottchen Uwe über Besonderheiten informiert. Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland und Armin Schaust haben sich dazu ein umfangreiches Konzept erdacht. Foto: Mira Zwick

Auf schmalen Pfaden und anspruchsvollen Steigen führt er durch Wälder, Weinberge, über Höhen und durch Täler von Wiesbaden bis Bonn und bietet immer wieder sensationelle Aus- und Einblicke in das Mittelrheintal. Mehr als 60 Kilometer des Premiumwanderwegs Rheinsteig verlaufen durch die Verbandsgemeinde (VG) Loreley und locken seit 19 Jahren Wanderlustige in die Region. Doch der Hype um den Fernwanderweg ist abgeebbt, die Konkurrenz in der näheren und weiteren Umgebung groß.