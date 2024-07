Plus Katzenelnbogen VG Aar-Einrich verabschiedet Uwe Welker: Bei Fusion mitgearbeitet und Mauern eingerissen i Abschied eines außerordentlich verdienten Mitarbeiters (von links): Erster Beigeordneter Marcel Willig, Büroleiter Thomas Biebricher, Christina Welker, Uwe Welker, Büroleiter Stefan Nickel sowie Florian Spitz vom Personalrat. Foto: Doris Weyand Im Rahmen einer Feierstunde im Kreise der Kollegen hat der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Marcel Willig, nach fast 46-jähriger Dienstzeit im öffentlichen Dienst Verbandsgemeindeamtmann Uwe Welker verabschiedet und ihn zum 31. Juli in den Ruhestand versetzt. Für ihn beginnt am nun ein neuer Lebensabschnitt. Lesezeit: 2 Minuten

Nach seiner Ausbildung im mittleren nichttechnischen Dienst bei der Bundesverwaltung erfolgte die Übernahme im Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Zum 1. Oktober 1983 wurde er auf eigenen Wunsch zur Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen versetzt. Dort war er zuerst in der Bauabteilung und ab 1988 in der Ordnungsabteilung tätig. Während seiner Beschäftigungszeit in der Ordnungsabteilung ...