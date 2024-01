Plus Geisig „Vertrauensverhältnis zerrüttet“: Geisiger Kitaeltern legen Beschwerde bei der ADD ein Die Geisiger Kitaeltern sind sauer. Nach der Schließung der Kindertagesstätte Panama wegen Schimmelbildung bemängelt der Elternausschuss (EA) den Kommunikationskurs des Trägers und der Einrichtungsleitung gegenüber den Eltern. Deshalb hat der Ausschuss nun offiziell Beschwerde bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz eingereicht. Von Marta Fröhlich

Laut dem Schreiben an die ADD wurden die Eltern nach dem Starkregenereignis über die Schließung per Infoschreiben in Kenntnis gesetzt – mehr nicht. „Auch über die Unterbringung der Kinder in der Kita Lahnpiraten Nassau wurde der EA nicht angehört“, heißt es in dem Schreiben. Ähnlich ging laut dem Elternausschuss die ...